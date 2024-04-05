Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хитовый фильм ужасов «Полночь с дьяволом» выйдет в России 6 июня

Кинокомпания «Экспонента» раскрыла дату выхода фильма ужасов «Полночь с дьяволом» с Дэвидом Дастмалчяном в России. Жители страны смогут посмотреть хоррор в кинотеатрах с 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале IFC Films. Права на видео принадлежат IFC Films.

События ленты разворачиваются во время ТВ-трансляции в 1977 году. Харизматичный телеведущий Джек Делрой ведёт собственное шоу, однако во время записи в прямом эфире начинают происходить настоящие паранормальные ужасы.

Также в актёрский состав вошли Лора Гордон, Файссал Баззи, Джорджина Хэйг, Ингрид Торелли, Кристофер Кирби, Иан Блисс, Рис Отери и другие. Режиссёрами выступили Камерон Кэрнс и Колин Кэрнс.

Премьера картины в США состоялась 22 марта. «Полночь с дьяволом» крайне высоко оценили как критики, так и рядовые зрители.