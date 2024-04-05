Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хитовый фильм ужасов «Полночь с дьяволом» выйдет в России 6 июня

Хитовый фильм ужасов «Полночь с дьяволом» выйдет в России 6 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Экспонента» раскрыла дату выхода фильма ужасов «Полночь с дьяволом» с Дэвидом Дастмалчяном в России. Жители страны смогут посмотреть хоррор в кинотеатрах с 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале IFC Films. Права на видео принадлежат IFC Films.

События ленты разворачиваются во время ТВ-трансляции в 1977 году. Харизматичный телеведущий Джек Делрой ведёт собственное шоу, однако во время записи в прямом эфире начинают происходить настоящие паранормальные ужасы.

Также в актёрский состав вошли Лора Гордон, Файссал Баззи, Джорджина Хэйг, Ингрид Торелли, Кристофер Кирби, Иан Блисс, Рис Отери и другие. Режиссёрами выступили Камерон Кэрнс и Колин Кэрнс.

Премьера картины в США состоялась 22 марта. «Полночь с дьяволом» крайне высоко оценили как критики, так и рядовые зрители.

Материалы по теме
Видео
Вышел дублированный трейлер фильма «Не жилец» с Франческой Иствуд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android