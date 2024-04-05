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Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал $ 100 млн в США

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал $ 100 млн в США
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5 апреля сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» в США превысили $ 100 млн. В мировом прокате лента тем временем заработала более $ 215 млн. Для достижения такого результата картине понадобилась ровно неделя — она вышла 29 марта.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятый фильм во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Боевик рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

Главные роли в ленте исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Кресло режиссёра занял Адам Вингард («Годзилла против Конга», «Гость»).

В России первые показы картины «Годзилла и Конг: Новая империя» стартовали 4 апреля.

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