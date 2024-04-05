Первый комикс с Суперменом продали за 488 млн рублей

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что комикс с дебютом Супермена продали за $ 6 млн (488 млн рублей). Впервые герой появился в одном из выпусков Action Comics 1 в 1938 году. Лот был продан в рамках аукциона, который организовала компания Heritage Auctions.

Фотография экземпляра

Фото: HERITAGE AUCTIONS

Ко всему прочему, эксперты оценили состояние экземпляра на 8,5 балла из 10. Из недостатков эксперты назвали только небольших надрывы и складки в разных частях обложки, а также едва заметные следы ржавчины от скоб. Сообщается, что сейчас в мире осталось только около 100 штук Action Comics 1 — первоначальный тираж составлял 200 тысяч единиц.

До этого самым дорогим проданным комиксом был первый номер Superman. Его в 2022 году приобрели за $ 5,3 млн.