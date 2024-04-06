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Джеймс Кэмерон: «Дюна 2» — безупречный фильм

Джеймс Кэмерон: «Дюна 2» — безупречный фильм
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Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон («Аватар», «Титаник») дал интервью французской газете Le Figaro. В ходе разговора зашла речь о научно-фантастической ленте «Дюна 2» Дени Вильнёва. По словам Кэмерона, это безупречный фильм.

Ранее картину похвалил Стивен Спилберг («Челюстей»). Постановщик назвал ленту одним из самых лучших научно-фантастических фильмов, который когда-либо видел.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Напомним, сборы картины «Дюна 2» по всему миру превысили $ 600 млн. Лента не добралась до России, однако её показывают в стране неофициально.

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