Перед съёмками «Терминатора» Джеймсу Кэмерону пришлось изучать оружие

Недавно легендарный режиссёр Джеймс Кэмерон посетил в Париже показ своей картины «Терминатор» 1984 года. В рамках сеанса постановщик поделился рядом подробностей о создании ленты, которые раньше он не раскрывал.

По словам Кэмерона, «Терминатор» представляет собой боевик, поэтому персонажи часто используют огнестрельное оружие. Во время производства это стало для режиссёра огромной проблемой, поскольку он никогда не разбирался в нём.

Я ничего не знал об оружии. А потом я подумал: «Мы же в Америке, я могу просто пойти и купить парочку стволов!»

Последним фильмом во франшизе «Терминатор» стали «Тёмные судьбы». Картина вышла в 2019 году и провалилась в прокате, собрав всего $ 260 млн при схожих затратах на производство.