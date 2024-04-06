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В App Store теперь доступны эмуляторы ретроигр

В App Store теперь доступны эмуляторы ретроигр
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Компания Apple объявила на своём официальном сайте, что теперь разработчики смогут выпускать в App Store эмуляторы ретроигр. Однако в заявлении отдельно подчёркивается, что приложения с пиратскими играми будут с площадки удаляться.

До этого обновления обладатели iPhone и iPad могли только скачивать эмуляторы с использованием джейлбрейка или других методов взлома. Журналисты издания The Verge предположили, что данное послабление со стороны Apple может быть связано с желанием компании снизить потенциальную популярность других цифровых магазинов.

Ко всему прочему изменение в правилах позволит разработчикам эмуляторов для Android перенести свои проекты на iOS. Также на этой неделе появилась информация, что Apple сократила в Калифорнии около 600 сотрудников.

Подробнее о ситуации
Apple сократила 600 человек из-за остановки работы над электромобилем и дисплеем для часов
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