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Сандра О и Киану Ривз сыграют в фильме от автора шоу «Мастер не на все руки»

Сандра О и Киану Ривз сыграют в фильме от автора шоу «Мастер не на все руки»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что Сандра О («Убивая Еву», «Анатомия страсти») присоединилась к актёрскому составу фильма Good Fortune. Режиссёром ленты выступит Азиз Ансари («Парки и зоны отдыха», «Мастер не на все руки»).

Также в каст картины войдут Киану Ривз («Джон Уик», «Матрица»), Сет Роген («Жизнь прекрасна») и Кеке Палмер («Нет»). Съёмочный процесс фильма уже стартовал и проходит в Лос-Анджелесе. Производством занимается кинокомпания Lionsgate.

Подробности сюжета ещё неизвестны. Кресло исполнительных продюсеров заняли Аниз Адам Ансари и Джонатан Маккой. Сроки и дата выхода картины Good Fortune пока что не раскрываются.

Ранее стало известно, что Warner Bros. запустила в работу новый фильм «Матрица». Появится ли в нём Киану Ривз, не уточняется.

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