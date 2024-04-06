«Фильм заслужил больше наград»: Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер в восторге от «Барби»

Знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон («Аватар») и актриса Сигурни Уивер («Чужой») поделились своим мнением о фильме «Барби» — самой кассовой ленте 2023 года. В интервью Letterboxd оба представителя киноиндустрии с восторгом отозвались о картине, отметив выдающуюся работу Гретты Гервиг.

Джеймс Кэмерон в первую очередь сфокусировался на рассказе о том, что Марго Робби убедила Гервиг снять эту картину, а Сигурни Уивер заявила, что фильм точно должен был получить больше номинаций и наград на «Оскаре»-2024.

Мне очень понравилась «Барби». Мне кажется, что фильм заслужил больше наград, а Гретта Гервиг должна была получить номинацию на «Оскар».

Ранее в поддержку фильма «Барби» и режиссёра Гретты Гервиг также выступила Джоди Фостер, Роберт Дауни-младший и другие деятели Голливуда. По их мнению, лента получила слишком мало внимания на «Золотом глобусе», «Оскаре» и других кинопремиях.