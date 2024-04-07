Звезда «Сёгуна» Хироюки Санада хотел бы сняться в проекте по «Звёздным войнам»

Недавно актёр Хироюки Санада дал небольшое интервью корреспонденту издания Variety. В ходе общения звезду сериала «Сёгун» спросили, в проекте по какой известной кинофраншизе он бы хотел сняться.

По словам Санады, он бы не отказался бы поучаствовать в производстве фильма или сериала по «Звёздным войнам». Последней работой с участием актёра стало историческое шоу «Сёгун». Оно основано на одноимённом романе Джеймса Клавелла. Главный герой сериала — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

Шоу остаётся самым высокооценённым проектом последних месяцев, опережая в том числе недавнюю экранизацию «Аватара» и «Мистера и миссис Смит». Ко всему прочему на Rotten Tomatoes 92% зрителей рекомендуют сериал.

Первый сезон сериала «Сёгун» завершится 23 апреля.