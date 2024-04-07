Фильм «Дюна 2» слили на торренты за неделю до выхода в онлайне

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Пользователи сообщили, что фильм «Дюна 2» уже доступен для просмотра на торрент-трекерах. Warner Bros. пока официально не раскрыла дату цифровой премьеры ленты, однако многие инсайдеры называют 16 апреля. Те, кто скачал картину с трекеров, отмечают, что авторы утечки опубликовали фильм в хорошем качестве и разрешении 1080p.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась чуть больше месяца назад — 1 марта.