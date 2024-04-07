Российский планшет Aquarius Cmp NS220RE получил поддержку ОС «Аврора»

В стан устройств, которые получили поддержку российской операционной системы «Аврора», вошёл отечественный планшет Aquarius Cmp NS220RE. Гаджет внесён в реестр Минпромторга России, поэтому может использоваться в государственных учреждениях.

Об операционной системе высказался директор по развитию технологических партнёров «Аврора» Сергей Ларин.

Выход нового планшета Aquarius <...> с операционной системой «Аврора» предоставляет возможность нашим заказчикам внедрять новые мобильные решения, например с удобством использовать российские системы электронного документооборота и совместной мобильной работы на устройстве с отличными пользовательскими характеристиками.

Aquarius Cmp NS220RE оснащён 10,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1280 пикселей (Full HD) и максимальной яркостью в 350 нит. Ещё девайс работает на восьмиядерном процессоре SoC, поддерживает 4G, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.