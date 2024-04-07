Для «Смуты» вышел второй патч

7 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры очередной патч. Обновление получилось в разы больше первого, однако всё так же сконцентрировано на исправлении различных багов и ошибок.

Основные изменения в патче

Исправлен баг, из-за которого квест «Ярославские бандиты» не продолжался после победы над людоедами и разговора с Иринархом.

Исправлены ошибки, связанные с механикой образов главного героя.

Исправлен баг, связанный с выдачей достижения «Водица животворящая».

Исправлен баг, из-за которого блокировалось прохождение квеста «Конфликты у стрельцов» при его выполнении ночью.

С полным списком пунктов можно ознакомиться по ссылке.

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».