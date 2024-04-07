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Для «Смуты» вышел второй патч

Для «Смуты» вышел второй патч
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7 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры очередной патч. Обновление получилось в разы больше первого, однако всё так же сконцентрировано на исправлении различных багов и ошибок.

Основные изменения в патче

  • Исправлен баг, из-за которого квест «Ярославские бандиты» не продолжался после победы над людоедами и разговора с Иринархом.
  • Исправлены ошибки, связанные с механикой образов главного героя.
  • Исправлен баг, связанный с выдачей достижения «Водица животворящая».
  • Исправлен баг, из-за которого блокировалось прохождение квеста «Конфликты у стрельцов» при его выполнении ночью.

С полным списком пунктов можно ознакомиться по ссылке.

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

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