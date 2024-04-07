Вышел трейлер комедии «Обе две» с Кристиной Асмус — премьера 25 июля

Кинокомпания «КарроПрокат» опубликовала полноценный трейлер комедии «Обе две» с Кристиной Асмус в главной роли. В видео показали многочисленные конфликты главных героев и завязку истории.

Видео доступно на YouTube-канале «Все трейлеры». Права на видео принадлежат «КарроПрокат».

Сюжет рассказывает о дерзкой 14-летней девочке Глаше, которая живёт с бабушкой и мечтает стать известным режиссёром. После смерти родственницы опеку над героиней должна взять её авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тёте — воздушно-романтичной Ане.

Также в актёрский состав картины вошли Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семён Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин, Анастасия Власова и другие. Режиссёром выступил Владимир Котт («Пётр Лещенко. Всё, что было…»).

Премьера ленты «Обе две» в кинотеатрах России состоится 25 июля.