Кирстен Данст: из Marvel я смотрела только трилогию «Человека-паука» Сэма Рэйми

Недавно Кирстен Данст («Интервью с вампиром», «Человек-паук») появилась на обложке нового выпуска журнала Variety. Ко всему прочему актриса пообщалась с представителями издания. Во время обсуждения одного из вопросов Данст спросили, сколько фильмов Marvel она смотрела.

По словам звезды, кроме трилогии «Человека-паука» Сэма Рэйми, других проектов компании она не видела. Также в шутку она признаётся, что вместо них смотрела «Щенячий патруль», поскольку уделяет много времени детям.

Это просто не моё [фильмы Marvel]. Зато я смотрела «Щенячий патруль»!

Следующий фильм с участием Кирстен Данст — боевик «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем.

В России премьера ленты состоится 11 апреля.