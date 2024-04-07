Закрытое тестирование стратегии Frostpunk 2 начнётся 15 апреля

Недавно стало известно, что закрытое тестирование стратегии Frostpunk 2 пройдёт с 15 по 22 апреля. Опробовать игру до релиза смогут только те, кто оформил предзаказ Deluxe-издания.

Фото: 11 BIT STUDIOS

Ранняя версия предложит на выбор только английский или китайский язык. К примеру, в бете фанаты смогут оценить режим песочницы.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.

Проект поступит в продажу на ПК в Steam 25 июля по цене в 1900 рублей — он будет переведён на русский язык.