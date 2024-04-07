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Мировые сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» превысили $ 400 млн

Мировые сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» превысили $ 400 млн
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7 апреля сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» в мировом прокате превысили $ 400 млн. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобился почти месяц — премьера состоялась 8 марта.

Напомним, бюджет «Кунг-фу Панды 4» составил $ 85 млн, так что картина уже вышла на окупаемость. Как минимум мультфильм принёс в два раза больше средств, чем было потрачено на его производство.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» показывают в кинотеатрах России с 14 марта.

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