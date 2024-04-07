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Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» превысили $ 300 млн

Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» превысили $ 300 млн
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» по всему миру превысили $ 302 млн. Картина продолжает доминировать в мировом прокате и постепенно настигает рекордсменов 2024 года: «Кунг-фу Панду 4» ($ 408 млн) и «Дюну 2» ($ 638 млн).

Аналитики считают, что прокат ленты про двух гигантских монстров завершится на отметке в $ 600 млн, так и не обогнав фантастический эпос Дени Вильнёва. Хоть лента и показала отличную выручку на второй неделе, совсем скоро другие весенние фильмы сместят её с лидирующей позиции в недельном топе.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

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«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
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