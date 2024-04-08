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«Я вам не скажу»: Джозеф Куинн — о возвращении Эдди в пятом сезоне «Очень странных дел»

Актёр Джозеф Куинн, который сыграл Эдди — любимчика фанатов в четвёртом сезоне «Очень странных дел» — лично прокомментировал появление своего героя в пятом и финальном сезоне шоу.

Теории о возвращении Эдди ходят после финала четвёртого сезона. Ранее создатели проекта братья Даффер говорили, что не планируют возвращать персонажей, которые уже покинули шоу, но, похоже, ради Эдди могут сделать исключение.

Вот какой ответ последовал от Куинна на вопрос о том, стоит ли ждать Эдди в пятом сезоне «Очень странных дел»:

Я знаю ответ, но никому не скажу.

Фанаты думают, что актёр специально намекнул на появление Эдди таким образом, чтобы вроде бы и не подтвердить, но и не отрицать.

Пятый сезон «Очень странных дел» должен выйти в 2025 году.