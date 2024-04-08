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Дэнни Де Вито вернулся бы к роли Пингвина из «Бэтмена» вместе с Арнольдом Шварценеггером

Дэнни Де Вито вернулся бы к роли Пингвина из «Бэтмена» вместе с Арнольдом Шварценеггером
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В середине марта актёр Дэнни Де Вито заявил, что с радостью бы вернулся к роли Пингвина из «Бэтмена», но только в том случае, если бы ленту снял Тим Бёртон.

В недавней беседе с изданием People Де Вито вновь заявил о желании вернуться к роли, но сделать бы он это хотел вместе с Арнольдом Шварценеггером. В «Бэтмене и Робине» он сыграл Мистера Фриза. Де Вито был бы рад увидеть воссоединение двух злодеев на экране.

Дэнни ответил на вопрос журналиста о потенциальном возвращении к роли Пингвина и возвращении Шварценеггера к образу Фриза.

Я не думаю, что это плохая идея, потому что у вас есть Китон, у вас есть Шварценеггер, и у вас есть Де Вито. Мы могли бы сыграть те же роли. Да, почему бы и нет? Иди и скажи об этом председателям Warner Bros.

Роль Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен возвращается» исполнил Майкл Китон, а в «Бэтмене и Робине» роль сыграл Джордж Клуни.

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