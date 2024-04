Разработку The Wolf Among Us 2 не забросили

Недавно издатель Telltale Games успокоил фанатов и заявил, что работа над The Wolf Among Us 2 продолжается. Компания решила напомнить о статусе игры после долгого молчания, которое настораживало игроков.

Изначально игра должна была выйти в 2023 году, но из-за проблем у компании релиз отодвинули на 2024-й. Точной даты выхода у тайтла до сих пор нет.

События The Wolf Among Us 2 развернутся через полгода после оригинала. Игроки вновь возьмут на себя роль Бигби — страшного волка и бывшего шерифа Фейблтауна. Кроме того, в сиквеле появятся Дороти, Железный Дровосек, Страшила, Белоснежка и другие.

The Wolf Among Us 2 должна выйти с поддержкой русского языка — ожидаются как минимум переведённые субтитры и интерфейс.