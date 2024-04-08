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Выручка Apple в России в 2023 году обрушилась сразу в 23 раза

Выручка Apple в России в 2023 году обрушилась сразу в 23 раза
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Компания Apple отчиталась о снижении выручки в России в 2023 году сразу в 23 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт дочерней «Эппл Рус», представленный для Федеральной налоговой службы.

В 2022 году выручка Apple в России составляла 85 млрд рублей, а в 2023-м — 3,6 млрд рублей. Таким образом, выручка упала примерно в 23,6 раза. Интересно, что ситуация с чистым убытком исправилась: в 2022 году он составил около 6,5 млрд рублей, а в 2023-м — чуть больше 1 млрд рублей.

Американская компания Apple приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. В недавнем отчёте корпорация Тима Кука отметила, что резкое падение выручки в стране связано именно с этим. При этом российская «Эппл рус» всё ещё рассчитывает на выполнение всех обязательств в стране, включая выплату штрафов.

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