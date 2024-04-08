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В России предложили запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

В России предложили запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков
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Консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил исключить из перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице, направленный АНО ВТ в Минцифры.

Консорциум также предлагает внедрить программы бюджетного софинансирования маркетинга для продвижения российских производителей техники и «поддержки позитивного образа отечественного оборудования» на федеральных ТВ-каналах. Организация в том числе выступила с идеей ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную технику, часть которых будет возвращаться отечественным брендам при достижении определённых объёмов реализации продукции.

Инициатива с изменением перечня товаров для параллельного импорта направлена исключительно в Минцифры — в Минпромторг подобные предложения пока не отправляли.

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