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Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Fold 5 быстро разряжаются из-за апдейта One UI 6.1

Владельцы складных смартфонов Samsung жалуются на быструю разрядку из-за патча One UI 6.1
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В начале апреля для складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Fold 5 вышло обновление прошивки One UI 6.1. Патч добавил в гаджеты в том числе ИИ-функции, которые ранее были доступны только в Galaxy S24.

Однако владельцы гаджетов заметили другое изменение — Z Flip 5 и Fold 5 начали очень быстро разряжаться. Сообщений о проблеме с автономностью становится всё больше: пользователи массово сообщают о разрядке всего за несколько часов. Юзеры отмечают, что это происходит даже в энергосберегающем режиме — с пониженной частотой обновления дисплея и низкой яркостью экрана.

Проблему также подтвердили в издании Sam Mobile, отмечая, что Samsung пока не подтвердила наличие неисправности. Когда компания сможет устранить ошибку, неизвестно.

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