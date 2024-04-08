США сократила поставки оборудования для чипов Китаю в два раза

По данным РИА Новости, США на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы примерно в 2,3 раза. По словам журналистов, поставки сократились до минимумов за несколько лет, хотя до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений

США начали продавать оборудование, применяемое при создании микрочипов и частей для них, Китаю в самом конце 2006 года, после чего экспорт постепенно рос, пока не достиг рекордных $ 777 млн в июле 2021 года.

После этого объёмы поставок начали снижаться и обвалились в первый раз в ноябре 2022 года до $ 246 млн. Это произошло на фоне первого этапа введения Штатами ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай.