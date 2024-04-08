Уже 11 апреля в сервисе Prime Video состоится премьера сериала Fallout — экранизации культовой серии видеоигр от Interplay и Bethesda. Шоу расскажет оригинальную историю по культовой франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

В первый сезон войдёт всего восемь эпизодов — все серии выйдут в один день, 11 апреля. Это значит, что весь сезон можно будет посмотреть залпом с русскими субтитрами, которые Amazon стабильно добавляет во все свои крупные релизы.

Расписание выхода сериала Fallout от Amazon

Эпизод Дата выхода 1-я серия 11 апреля 2-я серия 11 апреля 3-я серия 11 апреля 4-я серия 11 апреля 5-я серия 11 апреля 6-я серия 11 апреля 7-я серия 11 апреля 8-я серия 11 апреля