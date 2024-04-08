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Сериал Fallout, Фоллаут (2024) от Amazon: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода сериала Fallout от Amazon
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Уже 11 апреля в сервисе Prime Video состоится премьера сериала Fallout — экранизации культовой серии видеоигр от Interplay и Bethesda. Шоу расскажет оригинальную историю по культовой франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

В первый сезон войдёт всего восемь эпизодов — все серии выйдут в один день, 11 апреля. Это значит, что весь сезон можно будет посмотреть залпом с русскими субтитрами, которые Amazon стабильно добавляет во все свои крупные релизы.

Расписание выхода сериала Fallout от Amazon

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 апреля
2-я серия11 апреля
3-я серия11 апреля
4-я серия11 апреля
5-я серия11 апреля
6-я серия11 апреля
7-я серия11 апреля
8-я серия11 апреля
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