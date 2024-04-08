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Авторы игры «Бессмертный: Сказки старой Руси» показали геймплей и механики боя

Авторы игры «Бессмертный: Сказки старой Руси» показали геймплей и механики боя
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Российская игровая студия 1С Game Studios представила новое видео, посвящённое игре «Бессмертный: Сказки Старой Руси» по вселенной Романа Папсуева.

Первый ролик серии «Знакомство с игрой» рассказал о картах умений — некоторые будут зависеть от характера и стиля персонажа, другие будут доступны всем героям.

После каждого боя игрок сможет изменить свою колоду: улучшить карты, удалить ненужные и добавить новые. В результате собирается библиотека карт под удобный стиль игры.

В свою очередь, враги картами не пользуются, но имеют способности: атака, перемещение и дополнительный скилл (ослабление или призыв помощников).

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

В следующем видео разработчики пообещали рассказать о поведении противников во время боя.

Карточный рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» выйдет до конца июля. Это будет лишь первая игра из антологии по миру славянской мифологии от Романа Папсуева.

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