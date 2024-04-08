Звезду Marvel Джонатана Мейджорса приговорили к году консультаций о домашнем насилии

В Нью-Йорке завершилось финальное заседание по делу Джонатана Мейджорса — одного из самых важных актёров нынешней киновселенной Marvel. Исполнителя роли Канга Завоевателя обвинила в насилии его бывшая девушка Грейс Джаббари. Правоохранительные органы приехали на вызов и обнаружили, что у девушки множественные травмы: рана за ухом, ушиб и перелом пальца.

По итогам разбирательства суд признал Мейджорса виновным в нанесении девушки побоев. Актёра приговорили к одному году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. Мейджорс должен будет посещать их в течение следующих 12 месяцев в Лос-Анджелесе, где он проживает прямо сейчас.

Дело о домашнем насилии положило начало уничтожению карьеры Мейджорса в Голливуде. От актёра отказались крупные американские бренды, а также Marvel, где он играл роль суперзлодея Канга. Этот персонаж должен был стать главным антагонистом саги Мультивселенной.