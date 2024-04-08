«На феномен «Смуты» надо смотреть шире»: депутат Горелкин ответил на критику игры

Заместитель председателя Государственной Думы РФ по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал отрицательные отзывы о ролевой игре «Смута».

Депутат признал, что авторы неверно распределили ресурсы и уделили проработке сеттингу слишком много внимания.

Стоит признать, что команда проекта слишком увлеклась историзмом в ущерб геймплею. Надеюсь, что этот баланс будет исправлен в ближайших обновлениях. Как правильно было сказано на презентации «Смуты», настоящая работа над игрой начинается в день её релиза.

При этом Горелкин отметил, что бюджет «Смуты» оказался в два раза ниже, чем у первого «Ведьмака» 2007 года выпуска.

Чтобы создать реального конкурента ведущим игровым тайтлам, эту сумму можно смело умножать на сто. Так что нашей видеоигровой отрасли нужно надеяться не на государственные, а на частные инвестиции плюс успех на рынках дружественных стран.

Также депутат выразил надежду, что «Смута» поменяет отношение россиян к видеоиграм, и они начнут рассматривать их как инструмент развития.

В этом контексте на феномен «Смуты» нужно смотреть шире. Впервые наши государство и игроделы были в одной команде и выпустили совместный продукт. Хотя еще несколько лет назад никто из них не скрывал взаимной неприязни.