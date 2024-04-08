Путин дал поручение по организации масштабного ивента с топовыми зарубежными блогерами

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия при участии ведущих зарубежных блогеров. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Ивент будет посвящён продвижению отечественной продукции, в том числе возможности её продажи в онлайн-формате. Поручением будет также заниматься правительство Москвы — вполне вероятно, событие пройдёт именно в столице.

Доклад по поручению Путин должен получить до 1 октября. После этого станет известно, действительно ли состоится подобный ивент с топовыми зарубежными блогерами, которые будут продвигать российскую продукцию.

Ранее Владимир Путин поручил изучить возможность выпуска и производства российской игровой консоли.