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«Меня там не было даже рядом»: Клим Жуков заявил, что не участвовал в разработке «Смуты»

«Меня там не было даже рядом»: Клим Жуков заявил, что не участвовал в разработке «Смуты»
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Видеоблогер и историк Клим Жуков опубликовал заявление после провального релиза российской игры «Смута». Публицист заявил, что не принимал участия в разработке игры.

Жуков подчеркнул, что на протяжении всего процесса создания RPG говорил, что не причастен к этому.

Я никак и ни в какой форме не участвовал в разработке игры на всех этапах: от задумки до релиза. Меня там не было даже рядом и отвечать за всё плохое (и хорошее тоже) я не могу.

Историк отметил, что единственное, за что он отвечает — выпуск исторического сериала про Смутное время и производство исторической части обучающего модуля на движке игры.

По словам Жукова, претензии по поводу качества игры в его адрес несостоятельны, и с ними нужно обращаться к другим людям.

Ранее пользователи стали оставлять негативные комментарии под роликами блогера, требуя от него исправить геймплейные и исторические ошибки.

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