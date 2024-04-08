Вестерн Кевина Костнера «Горизонт: Американская сага» покажут на Каннском кинофестивале

Премьера нового фильма Кевина Костнера «Горизонт: Американская сага» состоится на предстоящем кинофестивале в Каннах. Ленту покажут вне конкурсной программы.

Вестерн расскажет историю о о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века, освещая тему противостояния правительства и коренных народов Америки. Картину разделили на две части — первую покажут в кино с 27 июля, вторая половина появится в прокате 15 августа (в том числе и в России).

Ранее стало известно, что на Каннском кинофестивале также покажут «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» и скандальный фильм «Брат 3», а откроет событие комедия «Второй акт» Квентина Дюпье.

Жюри фестиваля в этом году возглавит режиссёр «Барби» Гретта Гервинг.