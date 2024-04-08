Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 выйдут в конце 2024 года — СМИ

Компания NVIDIA выпустит новую линейку видеокарт GeForce RTX 5000 уже в конце 2024 года. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на источники тайваньского издания UDN, близкого к индустрии.

Так, производители графических чипов ожидают, что новые видеокарты NVIDIA поступят в продажу в период с октября по декабрь. Партнёры компании также рассчитывают на увеличение поставок в последнем квартале, что косвенно подтверждает информацию о выходе ускорителей в этом году. По традиции NVIDIA сфокусируется на выпуске флагманов — RTX 5090 и RTX 5080, а более бюджетные модели поступят в продажу позже.

Линейки GeForce RTX 3000 и RTX 4000 вышли в 2020 и 2022 году соответственно. Судя по всему, NVIDIA решила не нарушать производственный цикл собственных чипов.