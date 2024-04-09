Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юрий Стоянов рассказал, что ему было неловко играть женщин в «Городке»

Юрий Стоянов рассказал, что ему было неловко играть женщин в «Городке»
Комментарии

Во время недавнего интервью актёр Юрий Стоянов рассказал об исполнении женских ролей в «Городке». Артист не очень любил моменты, когда ему нужно было переодеваться в женщину.

По словам Стоянова, все женские роли он брал в шоу на себя, поскольку у его коллеги, Ильи Олейникова, были усы, которые мешали исполнить женскую роль.

В этом не было никакого трансвестизма, реализации своих латентных потаённых проблем, которые нельзя озвучить. «Вот наконец-то я играю женщину». Это была бы патология. Русский зритель это бы не принял никогда.

Стоянов также отметил, что очень не любил вживаться в роль персонажа противоположного пола. Его «ломал» момент, когда нужно было переодеваться в платье. Но ради роли актёр шёл на это.

Материалы по теме
«Выжившие» — прекрасное продолжение «Ходячих мертвецов». Напоминает первый сезон шоу
«Выжившие» — прекрасное продолжение «Ходячих мертвецов». Напоминает первый сезон шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android