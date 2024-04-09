Юрий Стоянов рассказал, что ему было неловко играть женщин в «Городке»

Во время недавнего интервью актёр Юрий Стоянов рассказал об исполнении женских ролей в «Городке». Артист не очень любил моменты, когда ему нужно было переодеваться в женщину.

По словам Стоянова, все женские роли он брал в шоу на себя, поскольку у его коллеги, Ильи Олейникова, были усы, которые мешали исполнить женскую роль.

В этом не было никакого трансвестизма, реализации своих латентных потаённых проблем, которые нельзя озвучить. «Вот наконец-то я играю женщину». Это была бы патология. Русский зритель это бы не принял никогда.

Стоянов также отметил, что очень не любил вживаться в роль персонажа противоположного пола. Его «ломал» момент, когда нужно было переодеваться в платье. Но ради роли актёр шёл на это.