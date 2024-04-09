«Это нужно для роли»: Джеки Чан — о разлетевшейся фотографии с постаревшим собой

В недавнем интервью культовый актёр Джеки Чан прокомментировал фотографию, которая быстро разлетелась по Сети. СМИ писали, что на этой фото можно увидеть сильно постаревшего актёра, «которого не пощадило время».

На фото Чан был с седыми волосами и седой бородой. Но на деле актёр так не выглядит, поскольку это был лишь образ для роли. Актёр успокоил своих фанатов и отметил, что у него всё в порядке.

Не так давно многие друзья увидели мои недавние фотографии в Сети, и все они были обеспокоены моим здоровьем. Я хочу воспользоваться моментом и сказать, чтобы все знали — не волнуйтесь! Это просто внешний вид персонажа для моего нынешнего фильма. Нужно было выглядеть так, что у меня седые волосы и седая борода.

Джеки Чана можно будет увидеть в новой части «Каратэ-пацана», которая выйдет 13 декабря.