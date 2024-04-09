Роберт Дауни-младший сам придумал множество знаменитых фраз Железного человека в Marvel

Американский актёр Роберт Дауни-младший дал большое интервью журналу Esquire. В нём оскароносный артист рассказал о своей карьере и заявил, что с радостью вернётся к роли Железного человека — именно она перезагрузила его карьеру в 2008 году.

В большом интервью приняла участие и Гвинет Пэлтроу, партнёрша Дауни-младшего по площадке в фильмах Marvel. Женщина вспомнила, как актёр постоянно выкидывал диалоги из сценария, отказываясь их произносить. В результате многие знаменитые фразы были придуманы самим актёром всего за несколько минут до съёмок той или иной сцены.

Помню, как по утрам [режиссёр] Джон Фавро, Роберт и я заходили в трейлер Джона и Роберт говорил: «Я не буду произносить эти чёртовы реплики» и выбрасывал их. А потом мы импровизировали либо в трейлере, либо на съёмочной площадке. Мне кажется, Роберту хотелось, чтобы диалоги были живыми, а для этого их нужно было придумать незадолго до съёмок. Многие из его знаменитых фраз были написаны за 10 минут до того, как мы их произнесли.

Пэлтроу не стала рассказать, о каких фразах идёт речь. Вполне возможно, что шутка Железного человека про шаурму в финале «Мстителей» была придумана самим Дауни-младшим.