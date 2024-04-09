Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Функция поиска смартфона от Google теперь работает без интернета, на Pixel — без зарядки

Функция поиска смартфона от Google теперь работает без интернета, на Pixel — без зарядки
Комментарии

Компания Google выпустила обновление для приложения Find My Device, которое позволяет найти смартфон на базе Android.

Теперь отыскать потерянное устройство можно без подключения к Сети. Сигнал о местоположении телефон будет отправлять по Bluetooth на ближайшие Android-смартфоны — так уже работает система поиска на iPhone и iPad.

При этом смартфоны Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro смогут передавать данные даже в выключенном состоянии. Сейчас Google ведёт переговоры с другими производителями, чтобы добавить аналогичную функцию в их лучшие модели.

С мая обновлённый Find My Device будет также поддерживать Bluetooth-трекеры от Chipolo и Pebblebee, что позволит находить таким образом свои ключи или кошелёк.

Материалы по теме
Владельцы складных смартфонов Samsung жалуются на быструю разрядку из-за патча One UI 6.1
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android