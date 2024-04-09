Функция поиска смартфона от Google теперь работает без интернета, на Pixel — без зарядки

Компания Google выпустила обновление для приложения Find My Device, которое позволяет найти смартфон на базе Android.

Теперь отыскать потерянное устройство можно без подключения к Сети. Сигнал о местоположении телефон будет отправлять по Bluetooth на ближайшие Android-смартфоны — так уже работает система поиска на iPhone и iPad.

При этом смартфоны Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro смогут передавать данные даже в выключенном состоянии. Сейчас Google ведёт переговоры с другими производителями, чтобы добавить аналогичную функцию в их лучшие модели.

С мая обновлённый Find My Device будет также поддерживать Bluetooth-трекеры от Chipolo и Pebblebee, что позволит находить таким образом свои ключи или кошелёк.