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Игра Star Wars Outlaws: дата выхода, когда выйдет

Игра Star Wars Outlaws выйдет 30 августа
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Приключенческая игра Star Wars Outlaws от Ubisoft выйдет 30 августа. Это стало известно из описания японского трейлера на YouTube, который планируют показать сегодня в 19:00 мск.

Покупатели премиального издания, а также подписчики Ubisoft+ смогут опробовать новинку ещё раньше — 27 августа. За предзаказ Star Wars Outlaws можно будет получить корабль и набор костюмов, а премиальная и золотая версии дадут доступ к будущим дополнениям.

Новая игра в мире «Звёздных войн» расскажет историю преступницы Кей Весс, которая будет путешествовать по планетам в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной. Жанр игры описывают как шутер от третьего лица с упором на стелс.

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