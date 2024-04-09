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В «Телеграме» может появиться авторизация по отпечатку пальцев

В «Телеграме» может появиться авторизация по отпечатку пальцев
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Сообщество TON Society совместно с ИИ-компанией HumanCode заявило о намерении интегрировать новый вид авторизации в мессенджере «Телеграм» — по биометрии.

По задумке пользователи «Телеграма» в будущем смогут подтверждать свою личность, просто просканировав свою ладонь. Авторы инициативы планируют выдать 500 млн цифровых удостоверений в течение пяти лет — а чтобы стимулировать пользователей пользоваться этим видом авторизации, будут выделены средства в размере 1 млн TON (около 617 млн рублей).

Отмечается, что проект не только позволит пользователям удобнее подтверждать свою личность, но и вести борьбу с ботами. Кроме того, такая авторизация повысит безопасность различных операций с криптовалютами в TON.

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