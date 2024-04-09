Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Google выпустит свой процессор для работы искусственного интеллекта

Google выпустит свой процессор для работы искусственного интеллекта
Комментарии

Компания Google создаёт собственный процессор на базе ARM для поддержки работы искуственного интеллекта.

Он получил название Axion и изначально будет использоваться для рабочих нагрузок нейросетей Google, а позже станет доступен безнес-клиентам компании — это произойдёт до конца 2024 года.

Чипы Axion уже используются в рекламе на YouTube, Google Earth Engine и других сервисах Google. По словам представителей компании, процессор можно будет использовать без перепроектирования или переписывания своих приложений. Axion будет доступен во всех облачных сервисах, в том числе в Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine и Dataproc.

Ранее стало известно о планах Microsoft выпустить суперкомпьютер для поддержки ИИ — его цена составит $ 100 млрд.

Материалы по теме
OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер за $ 100 млрд — инсайдеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android