Google выпустит свой процессор для работы искусственного интеллекта

Компания Google создаёт собственный процессор на базе ARM для поддержки работы искуственного интеллекта.

Он получил название Axion и изначально будет использоваться для рабочих нагрузок нейросетей Google, а позже станет доступен безнес-клиентам компании — это произойдёт до конца 2024 года.

Чипы Axion уже используются в рекламе на YouTube, Google Earth Engine и других сервисах Google. По словам представителей компании, процессор можно будет использовать без перепроектирования или переписывания своих приложений. Axion будет доступен во всех облачных сервисах, в том числе в Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine и Dataproc.

Ранее стало известно о планах Microsoft выпустить суперкомпьютер для поддержки ИИ — его цена составит $ 100 млрд.