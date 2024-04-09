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Вышел первый тизер фильма «Джокер 2»

Вышел первый тизер фильма «Джокер 2»
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Компания Warner Bros. перед релизом первого трейлера фильма «Джокер: Безумие на двоих» выпустила короткий анонсирующий ролик с первыми кадрами из картины.

Сам трейлер выйдет этой ночью — 10 апреля в 4:30 по мск.

Видео доступно на YouTube-канале Ferhat Kucur. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Джокер 2» станет прямым продолжением фильма 2019 года, премьера картины в кинотеатрах намечена 4 октября 2024 года. Как и первая часть, «Безумие на двоих» получил рейтинг «для взрослых» в США и поэтому будет доступен к просмотру только лицам старше 17 лет.

Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами студии DC.

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Опубликован первый постер «Джокера 2» — дебютный трейлер выйдет 10 апреля
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