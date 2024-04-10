«Он просто чертовски хорош»: Майкл Китон — о «Битлджусе 2»

Во время посещения CinemaCon актёр Майкл Китон рассказал о второй части «Битлджуса» и своих ощущениях от работы над лентой. Вместе с ним комментариями поделился и режиссёр Тим Бёртон.

Китон отметил, что лента получилась чертовски хорошей. По его словам, работа над «Битлджусом 2» показалась ему самой весёлой среди всех остальных картин, в которых он снялся.

Режиссёр ленты Тим Бёртон высказался по поводу актёрской игры Дженны Ортеги и назвал её «поразительной». Также Бёртон в очередной раз упомянул, что в ленте по минимуму использовалась компьютерная графика.

В актёрский состав ленты вошли Майкл Китон, Дженна Ортега, Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо, Артур Конти, Кэтрин О’Хара и другие. Cюжет картины расскажет о событиях, произошедших после оригинального фильма.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.