Microsoft договорилась с NetEase о возвращении игр Blizzard в Китай

Первые сообщения о том, что игры Blizzard отключат в Китае, появились ещё в середине ноябре 2022 года, а затем, в январе 2023-го, их действительно отключили. Причина — Blizzard и китайская NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Но это, похоже, уже позади, поскольку после недавних переговоров Microsoft смогла договориться с NetEase о выпуске тайтлов Blizzard в Китае.

Хоть сотрудничество продолжится, точную дату, когда Overwatch 2, Diablo 3, Hearthstone, World of Warcraft, StarCraft и другие тайтлы вернутся в Китай, пока не называют. Вместе с этим американская корпорация провела переговоры о том, чтобы NetEase рассмотрела возможности для выпуска своих новых игр на консолях Xbox и других платформах.