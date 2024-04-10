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Джон Сина прокомментировал конфликт Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона на съёмках «Форсажа»

Джон Сина прокомментировал конфликт Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона на съёмках «Форсажа»
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Американский актёр и рестлер Джон Сина стал гостем подкаста Armchair Expert, где обсудил в том числе своё участие в серии «Форсаж». В ней артист исполняет роль Джейкоба Торетто, брата Доминика, впервые появившегося на экране в «Форсаже 9».

Сина заявил, что очень рад быть частью семьи во франшизе, после чего прокомментировал слухи о перепалках между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном на съёмках восьмой части. Актёр уклонился от прямого подтверждения их ссор, однако отметил, что речь идёт о двух людях с большим эго и суровым характером.

О ссорах между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном ходят слухи, этого нельзя отрицать. У вас есть два альфа-целеустремлённых человека. У вас их двое, хотя может быть только один.

Крупный скандал между Дизелем и Джонсоном произошёл на съёмках «Форсажа 8». Актёры поссорились на съёмочной площадке — «Скала» обвинил Дизеля в непрофессионализме и частых опозданиях на работу, после чего ушёл из франшизы.

Впоследствии Джонсон всё же вернулся в «Форсаж» после перезапуска киновселенной DC, где он собирался играть Чёрного Адама. Скала тогда заявил, что его возращение изначально было частью глобального плана по завершению истории культовой серии.

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