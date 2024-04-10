Роскомнадзор начнёт использовать ИИ для блокировки сайтов — СМИ

Уже в 2024 году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещённой информации с применением искусственного интеллекта (ИИ). Интеграция ИИ-технологий призвана сократить издержки и устанавливать «неочевидные связи». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации ведомства.

Предполагается, что ИИ будет работать на основе системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР), которую используют для отслеживания текстов с запрещённой информацией, её классификации и поиска перепечаток. В Роскомнадзоре планируют сократить скорость выявления незаконного контента в интернете до двух часов, а по итогам 2026-го — до одного.

Согласно паспорту, в 2026 году Роскомнадзор также собирается наполнять реестр операторов персональных данных с помощью ИИ. Аналитик Алексей Бойко допускает, что выявлять операторов персональных данных в автоматическом режиме можно по открытой информации, однако «есть риск, что на первых порах такой ИИ станет выдавать ложные обнаружения».