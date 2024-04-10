Игрок вернул деньги за гонку The Crew спустя девять лет из-за отключения серверов

Недавно пользователь Reddit под ником axgx2080 рассказал, что обратился в службу поддержки PlayStation. Пользователь хотел оформить возврат средств за гоночную игру The Crew, которую он приобрёл в 2015 году.

Геймер решил сделать это, поскольку в конце марта разработчики аркады из Ubisoft отключили серверы проекта. К удивлению axgx2080, деньги за тайтл ему в конечном итоге вернули.

Я купил The Crew в 2015 году и с тех пор особо не играл в него. Однако 31 марта 2024 года, спустя девять лет после приобретения, я связался со службой поддержки PlayStation, чтобы получить возмещение средств, поскольку игра больше не работает. К моему удивлению, компания действительно вернула мне деньги.

Напомним, The Crew поступила в продажу 2 декабря 2014 года и рассказывала о гигантском гоночном фестивале, который проходит по всей территории США.