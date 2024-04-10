Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат BetBoom Team на Elite League (БетБум на Элит Лиге)

BetBoom Team покинула Elite League, не выйдя из групповой стадии
Аудио-версия:
Комментарии

Команда BetBoom Team по Dota 2 лишилась шансов на выход в плей-офф международного турнира Elite League с призовым фондом $ 1 млн.

Несмотря на то что у российской команды ещё остался один матч в рамках группового этапа с перуанской BOOM Esports, данная игра с точки зрения положения в турнирной таблице уже ничего не значит для обоих коллективов.

Dota 2. Elite League . Группа B
10 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
BOOM Esports
Идёт
0 : 1
BetBoom Team

BetBoom Team, получившая прямое приглашение во вторую стадию Elite League, покидает турнир по итогам групповой стадии, заработав $ 20 000 на команду. На момент публикации российскому коллективу в своей группе удалось обыграть лишь филиппинский ростер Blacklist International, остальные же игры завершились либо ничьей, либо поражением.

Ранее Team Spirit, также представляющая Восточную Европу на Elite League, вылетела с турнира, заняв последнее место в своей группе.

Материалы по теме
Team Spirit вылетела с Elite League по Dota 2, заняв последнее место в группе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android