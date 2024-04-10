BetBoom Team покинула Elite League, не выйдя из групповой стадии

Команда BetBoom Team по Dota 2 лишилась шансов на выход в плей-офф международного турнира Elite League с призовым фондом $ 1 млн.

Несмотря на то что у российской команды ещё остался один матч в рамках группового этапа с перуанской BOOM Esports, данная игра с точки зрения положения в турнирной таблице уже ничего не значит для обоих коллективов.

BetBoom Team, получившая прямое приглашение во вторую стадию Elite League, покидает турнир по итогам групповой стадии, заработав $ 20 000 на команду. На момент публикации российскому коллективу в своей группе удалось обыграть лишь филиппинский ростер Blacklist International, остальные же игры завершились либо ничьей, либо поражением.

Ранее Team Spirit, также представляющая Восточную Европу на Elite League, вылетела с турнира, заняв последнее место в своей группе.