EA отменила разработку ремейка Dead Space 2 — инсайдер

Недавно стало известно, что студия EA Motive будет впредь работать над игрой про Железного человека и следующей частью Battlefield. В свежем выпуске подкаста Game Mess Mornings инсайдер Джефф Грабб заявил, что из-за такого плотного графика команде пришлось отменить разработку ремейка Dead Space 2.

По словам журналиста, процесс создания находился на этапе формирования концепта — работу пришлось свернуть, поскольку продажи ремейка первой части оказались чересчур слабыми.

Видео доступно на YouTube-канале Giant Bomb. Права на видео принадлежат Джеффу Граббу.

Джефф Грабб отдельно подчеркнул, что в будущем EA Motive ещё сможет вернуться к обновлённой версии Dead Space 2. Напомним, ремейк оригинала вышел в январе 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Проект получил высокие оценки как от геймеров, так и от журналистов.