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Новый фильм «Ведьма из Блэр» запустили в работу

Новый фильм «Ведьма из Блэр» запустили в работу
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В рамках мероприятия CinemaCon 2024 стало известно, что новый фильм ужасов «Ведьма из Блэр» уже запустили в работу. Производством фильма занимаются кинокомпании Lionsgate и Blumhouse.

Это будет первая картина, снятая в рамках контракта двух студий, призванного переосмыслить классические хорроры из библиотеки Lionsgate. Никакие подробности следующей части пока не раскрываются. Авторы не показали даже логотип продолжения.

Оригинальная «Ведьма из Блэр» вышла в далёком 1999 году. Лента рассказывала о трёх студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр. Фильм снят с помощью любительских камер в документальном формате.

Сроки и дата выхода будущего фильма неизвестны.

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