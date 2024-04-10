Анонсирован карточный рогалик Slay the Spire 2 — выход в раннем доступе в 2025 году

В рамках сегодняшней презентации инди-игр Triple-i Initiative был аносирован сиквел карточного рогалика Slay the Spire. В первом трейлере разработчики показали различных персонажей и антураж мира, однако до геймплея дело так и не дошло.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат Mega Crit.

Студия Mega Crit отметила, что ведёт работу над Slay the Spire 2 на новой версии движка — это позволило существенно улучшить визуал и расширить возможности моддинга. Ко всему прочему, авторы переработали ряд старых механик и добавили свежие.

Выход Slay the Spire 2 состоится в раннем доступе Steam в начале 2025 года. Дата полноценного релиза пока не раскрывается. Из поддерживаемых языков пока указан только английский.