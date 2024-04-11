Вышел трейлер ремейка триллера «Не говори никому» с Джеймсом МакЭвоем

Universal Pictures представила трейлер ремейка датского триллера «Не говори никому» 2022 года. Главную роль в нём исполнил Джеймс МакЭвой, известный по «Людям Икс» и «Сплиту».

В ролике показали главных героев, включая самого МакЭвоя. Ещё можно увидеть различные сцены из различных промежутков картины.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины рассказывает, как во время отпуска в Италии молодая семья из Дании знакомится с нидерландской парой с немым ребёнком. Через время они получают приглашение посетить загородный дом новых знакомых, но даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться.

Премьера ленты состоится 13 сентября.